Харламов поздравил дочь с 9-летием в соцсетях: «Странная привычка не отпускает»

Фото: Instagram* / garikkharlamov

Наследница комика вместе с мамой Кристиной Асмус и ее новым бойфрендом проводит новогодние каникулы в Дубае.

Юморист и продюсер Гарик Харламов празднует девятилетие дочери. Наследнице знаменитости от актрисы Кристины Асмус исполнилось девять лет. Теплые пожелания девочке папа адресовал в личном блоге. К посту он прикрепил милое совместное фото с детского праздника. На нем он обнимает дочь, и оба задорно улыбаются.

«Странная привычка писать поздравления своей дочке в соцсетях никак меня не отпускает. Ну раз до этого писал, то странно в девять лет не написать. С днем рождения, Настюха! С девятилетием, моя любовь! Будь здорова, счастлива, умна и позитивна» Твой отец, Игорь. Хотя нет, как будто какой-то батюшка подписал… Твой батя, Гарик» Блин, зачем подписывать вообще, ты же знаешь, кто я такой. Да и вообще я сейчас все лично скажу. Все, пошел поздравлять!» — запутался в словах звездный отец. Или батя.

Именинница вместе с мамой и ее новым бойфрендом Романом Евдокимовым проводит новогодние каникулы в Дубае. В праздничное путешествие с актрисой отправились также ее сестра и племянница. По словам артистки, именно дочь уговорила ее на путешествие, хотя сама она по другому представляла встречу 2023-го года.

Пока бывшая жена за границей, Харламов пригласил в их общий дом (да, после развода звезды живут в одном особняке, просто поделили его на зоны влияния) свою пассию Катерину Ковальчук. На этой же площади проживает и мама юмориста, которая, похоже, хорошо приняла новую даму сердца сына. Они душевно позировали у елочки и обнимались в ночь на 1 января.

Дом знаменитостей до отъезда Асмус на некоторое превратился в поле боя. Грубая шутка Гарика о бывшей спровоцировала скандал с подробностями личной жизни в соцсетях — прямо на глазах фанатов. В нем поучаствовали и сами бывшие, и, куда ж без нее, мама Харламова. Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего селебрити устроили публичные разборки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ