Бык Козе не товарищ. Китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 января

Фото: 5-tv.ru

Что несет нам последняя неделя декабря, поведует древняя китайская система «бацзы».

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Январь — месяц Быка, по определению тише беспокойной Крысы, и 2023 год не исключение. Можно ждать заторможенности процессов и событий, чуть более медленного продвижения дел, стремления успокоиться и заземлиться. Будущая неделя предоставит эти возможности по максимуму.

Кроме пары дней в конце недели, остальные — само спокойствие и размеренность. Относительно гармоничные, без большого количества Огня. Ну а, собственно, какой Огонь зимой-то? Миром правит Вода и холод, и лучшее, что можно сделать прямо сейчас — это налить себе горячего чаю, укрыться пледом и сесть рассматривать фотоальбом или сериал, или и то и другое по очереди. Главное — чтобы было тепло и в теле и в душе.

Понедельник, 9 января. Инь Огонь на Кролике

Понедельник предоставит возможности для роста и развития. Энергии дня хороши для того, чтобы начинать проекты, открывать возможности и создавать перспективы. Единственное, стоит делать это с оглядкой на возможные форс-мажоры и просчетом всех возможных рисков.



Планируйте на понедельник переговоры, но не подписание контрактов, церемонию открытия, но не выход на новую работу, покупку имущества, но не в кредит. Важно символически зафиксировать вхождение нового в вашу жизнь, но при этом не переборщить с обязательствами. Энергии дня увеличивают все, на чем вы будете акцентироваться — поэтому стоит точно понимать цену, которую вы готовы платить за новое в вашей жизни.

Не рекомендуется в понедельник начинать лечение, вступать в обременительные отношения, начинать строительство и обращаться в суд. Все по той же причине — вероятному эффекту «размножения» любых телодвижений. Энергетически ослабленным людям день может принести недомогание, травмы, проблемы с противоположным полом, скандалы и недопонимание.

Люди с Петухом в карте будут наиболее подвержены негативным аспектам дня. Стоит поберечься и не планировать на понедельник важного.

Вторник, 10 января. Ян Земля на Драконе

Вторник будет земляным днем. Сразу три знака Земли в карте дня сделают его ну очень стабильным. Кому-то это понравится — надоело бежать, а кто-то будет нервничать из-за того, что все процессы во вторник будут идти медленно-медленно. Используйте замедление в свою пользу — остановитесь и посмотрите по сторонам. Хорошая рекогносцировка никогда не бывает лишней.

Лучшее занятие на вторник — это построение планов. Краткосрочных, долгосрочных, стратегических и тактических, рабочих и личных. С высоты горы (Ян Земля) далеко видно. Мечты и визуализация мечтаний — это тоже планирование, только с задействованием более тонких энергий.

Дракон в карте дня поможет с покупкой ценных вещей. Если не покупать, то хотя бы прицениться, выбрать. А для тех, у кого в карте есть Собака — это день повышенной финансовой выгоды. Планируйте на дни Дракона коммерческие сделки и подписание выгодных контрактов. При этом сами Собаки будут во вторник ощущать себя не очень уверенно — из-за сильного давления извне.

Среда, 11 января. Инь Земля на Змее

Среда выглядит довольно спокойной и благорасположенной ко множеству важных дел. Энергии дня помогут решить серьезные вопросы, завязать отношения, построить фундамент благополучного будущего.

Планируйте на среду все, что может принести долгосрочный эффект — подписание контрактов, покупку имущества, инвестиционные сделки. Фокус в том, что это не должны быть абсолютно новые проекты — логично завершайте начатое еще в декабре. Принимайте на работу новых сотрудников и выходите на работу сами. Благоприятно праздновать свадьбу (семья — это натурально стратегический проект).

Нет в энергиях дня серьезных противопоказаний для посещения докторов и начала лечения. Не стоит разве что начинать ремонт и переезжать в новый дом. Ну и не рекомендуется начинать короткие проекты — могут затянуться надолго.

Людям со Свиньей в карте дня стоит максимально контролировать свои эмоции — могут подвести в самый неподходящий момент.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Четверг, 12 января. Ян Металл на Лошади

Четверг пройдет под знаком отношений. Будет много разговоров, переговоров, препирательств и перемирий, разборок и консенсусов. Стоит воспользоваться возможностью и использовать энергии дня для того, чтобы начать или завершить актуальные для вас взаимоотношения.

Планируйте на четверг встречи, свидания, разговоры о важном и сложном. Имеет смысл именно в этот день поставить вопрос ребром и потребовать развода или опуститься на колено и преподнести кольцо с предложением руки и сердца.

Неплохо должны пройти собеседования и тонкие переговоры с важными партнерами или клиентами. Хорошо начинать учиться и делать ремонт — практикуйте.

Неблагоприятно в четверг начинать лечение и вообще посещать больницы. Перенесите прием на другую дату. Люди с Крысой в карте будут в четверг чуть более экзальтированны и чувствительны чем обычно. Поберегите себя и окружающих.

Пятница, 13 января. Инь Металл на Козе

Пятница не предназначена для важных дел. Энергии сталкиваются и могут разрушить любое начинание. Бык с Козой — два земляных знака противоположных по температуре. Бык — холодная январская Земля, а Коза — горячая Земля июльской пустыни. Соединяясь в одном дне они мешают друг другу и не помогают нам.

Классически дни столкновения трактуются как «дни разрушения» и обычно на эти даты не планируют судьбоносных дел типа свадьбы, открытия бизнеса, выхода на новую работу, начала серьезного лечения и т. п. Не рекомендуется начинать долгие путешествия и строительство.

Лучшее занятие на пятницу — отдых, тем более, что неделя почти закончилась и совесть не придется долго уговаривать. Посвятите день рутине, а вечером отправляйтесь на встречу с веселыми и интересными людьми. Только не стоит увлекаться экстремальными развлечениями — все-таки день разрушения, мало ли чего.

Суббота, 13 января. Ян Вода на Обезьяне

В субботу отдых рекомендуется продолжить. Еще и потому, что это второй день столкновения подряд. На этот раз стычка между символом дня и года — Обезьяна и Тигр воюют и портят нам настроение весь прошедший год и будут делать это вплоть до марта.

Традиционно, в такие дни рекомендуется бездумно и безмятежно отдыхать от трудов праведных, а тем более неправедных. Тихие домашние дела, неспешные прогулки на свежем воздухе, задушевные беседы с друзьями и близкими и никакого экстрима.

Последний пункт очень важен, так как тянуть на приключения в эту субботу будет как никогда. Не поддавайтесь. Отмените или перенесите любые рискованные мероприятия и экстремальные развлечения. День может принести травмы душевные и физические. Оно нам надо?

Наиболее тихими и смирными в субботу должны быть люди с Тигром и Обезьяной в карте. Затаитесь, это не очень надолго.

Большой любовный гороскоп 2023: названы лучшие даты для свадьбы и поиска партнера

Воскресенье, 14 января. Инь Вода на Петухе





Уже в воскресенье разрушающие аспекты испарятся и энергии распогодятся. День ожидается супер-удачным для любых важных дел и, если вам не терпится заняться ими в воскресенье — милости просим.



Планируйте на воскресенье все что заблагорассудится. Вот прямо все, что хотите — энергии обещают поддержку в любых начинаниях. Бизнес-партнерства, инвестиции, большие путешествия и переезды. Начало лечения, переговоры, свидания, свадьбы. Грандиозная стройка или ремонт — все это обещает быть гладким и успешным.

Небольшую ложку дегтя в супервоодушевляющем воскресном дне заметят разве что люди с Кроликом в карте. Им могут грозить небольшие неприятности и бытовые травмы. Надеемся обойдется без серьезных происшествий.

Удачной всем недели!