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Вам нужно на природу, чтобы насладиться прекрасным вокруг.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 6 января?

В пятницу захочется продолжения банкета, но сил на него не останется. Рекомендуется проявить сочувствие к собственному телу и разрешить ему восстановиться. Не планируйте на этот день большого количества движений, тем более что энергии дня тоже будут спать.

Совет дня: проведите день в максимальной рутине — обычные домашние, не требующие подвигов дела, стандартные контакты и типичные развлечения.

Предостережение дня: не рекомендуется в эту пятницу ложиться на стол к хирургу (только если операция не экстренная).

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.