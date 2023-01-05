«Команда смотрит так, будто я сошел с ума»: Джо Байден узнает о себе правду
Джо Байден думает, что команда считает его сумасшедшим
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP
Президент Америки продолжает свою роль «безумного дедушки».
Президент США Джо Байден признался, что иногда ему кажется, будто его команда считает, что он сошел с ума.
На самом деле, американцы именно это и написали в ответ на его утверждение.
«Ого, его команда это тоже знает!», — пошутил один из пользователей.
Другие написали, что полностью поддерживают команду и их мысли по поводу главы государства.
Кстати, на заднем фоне, во время его заявления, стояла вице-президент США Камала Харрис. Судя по ее выражению лица, она тоже не в восторге от своего президента.
До этого Джо Байден одной фразой про страну президент уже поставил американцев в тупик. У многих юзеров возникли трудности с восприятием фраз руководителя Белого дома.
В 2022 году Джо Байден отметил 80-летний юбилей. В интернете не раз обращали внимание на странное поведение президента США, с которым с завидной регулярностью случаются курьезы. По мнению его оппонентов, причина кроется в возрасте политика, а также в возможных проблемах со здоровьем.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как мозг американцев превратился в кашу после слов Байдена.