Рождественские святки: ТОП-5 знаков зодиака, которым нужно погадать

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Согласно астрологии, эти пять знаков обладают очень сильным «шестым чувством».

Впереди рождественские святки, которые помогут узнать, что вас ждет в новом году. «Вечерняя Москва» в беседе с тарологом Миреллой Гасановой узнала, каким знакам зодиака в первую очередь стоит погадать в грядущие дни.

Рак

Самый интуитивный знак зодиака, который может чувствовать эмоции каждого человека. В плане способности предвидеть будущее им нет равных, главное — найти подходящий инструмент, тот или иной способ гадания и поверить в свои силы.

Весы

Представители этого знака зодиака умеют быть на два шага вперед, а рождественские святки могут стать отличной возможностью приоткрыть завесу тайны и построить планы на наступивший год.

Скорпион

Это те, кого практически невозможно обмануть, и им даже не нужны карты или гороскопы, чтобы предвидеть будущее. Этот таинственный знак зодиака не зря обладает склонностью ко всему мистическому и непознанному.

Рыбы

У этого знака зодиака очень развита интуиция. Они могут легко разгадать запутанные послания раскладов Таро или рисунки из застывшего воска.

Близнецы

Представители этого знака зодиака могут найти общий язык с самыми разными людьми, и их жизненный опыт делает из них самых эффективных советчиков. К их предсказаниям всегда стоит прислушиваться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет мир в 2023 году по прогнозам таролога.