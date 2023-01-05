Без паники: что делать, если ребенок выпил алкоголь

Врач: если ребенок выпил алкоголь, нужно следить за его реакцией

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Психиатр-нарколог Николай Назарьев рассказал о первых важных действиях.

Когда домой приходит много гостей, то за детьми сложно уследить. Иногда малыши могут дотянуться до бокала со спиртными напитками и сделать несколько глотков. Что делать в таком случае? Об этом Газете.ру рассказал нарколог, психиатр и физиотерапевт клиники «Семейная» Николай Назарьев.

В первую очередь, заметил врач, не следует оставлять алкоголь в открытом доступе. Однако, если ребенок все же глотнул горячительный напиток, то необходимо сразу же оценить крепость алкоголя, возраст ребенка и массу его тела. Например, если это пиво — то беспокоится не о чем. Разве что, только аллергической реакции.

«Если это был крепкий алкоголь, необходимо дать выпить много воды и следить за реакцией ребенка. Родителей должно насторожить пошатывание (нарушение координации), неразборчивая речь, сонливость, повышенное сердцебиение, либо учащенное дыхание», — заключил нарколог.

Назарьев добавил, что все это — повод срочно обратиться за медицинской помощью.

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