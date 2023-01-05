Путин пообщался с мальчиком Давидом, чью мечту снял с «Елки желаний»

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Глава государства также пообещал раздобыть коньки для всей семьи семилетнего ребенка.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с мальчиком Давидом, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Семилетний мальчик из Ставропольского края мечтал побывать в военной академии ВС РФ.

Маленький Давид оправился в путешествие по Москве. Российский лидер организовал для него насыщенную программу, так что ребенок смог увидеть столичный «Москвариум». Президент РФ также поручил помощникам добыть коньки для всей семьи Давида, чтобы они посетили московский каток.

«Привет, это Владимир Владимирович. Как твое путешествие по Москве, нравится? Вы вчера уже экскурсию совершили. Где ты был вчера? В „Москвариуме“? А сейчас ты уже в военной академии. Ну что, это то, что ты ожидал, когда хотел там побывать?», — спросил глава государства.

В заключение Путин поздравил Давида и его близких с Новым годом и Рождеством, а также пожелал хорошего отдыха. Мама мальчика поблагодарила президента за организацию акции. Она отметила, что глава РФ заставил всю их семью поверить в чудо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин позвонил девочке Агате, чье желание снял с «Елки желаний». Всего российский лидер снял с волшебного дерева три открытки.