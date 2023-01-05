Как получить компенсацию за травму от падения снега с крыши?

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Официальным подтверждением получения травмы могут стать любые бумаги из больницы.

В зимнее время в России опасно ходить рядом со зданиями, ведь вам на голову может прилететь сосулька или кусок снега. Но кто за это ответит? И можно ли получить компенсацию, если вы получили травму? Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Олег Цуканов.

По его словам, если инцидент не относится к компетенции полиции, то правоохранители направляют информацию в другие соответствующие органы. К примеру, в жилищную инспекцию. После этого регистрируется факт падения снега или сосулек с кровли.

«И даже если участковый выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, все равно само событие будет зафиксировано», — говорит эксперт.

Официальным подтверждением получения травмы могут стать любые бумаги из больницы.

Также юрист добавил, что если снег или сосульки обрушились с жилого дома, ответственность за это несет управляющая компания, товарищество собственников жилья или индивидуальный предприниматель. Однако при падении снега и льда с других зданий за компенсацией следует обращаться к юридическим лицам, на чьем балансе находится здание.

Размер компенсации в каждом случае определяется индивидуально.

Если же пострадавший скончается или получит тяжкий вред здоровью, в этом случае уже может быть привлечен Следственный комитет России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как огромная сосулька чуть не убила генерала МЧС в Москве.