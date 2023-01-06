Давление, тромбы и онкология: чем чаще всего болеют высокие люди

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Антропометрические показатели, такие как рост вес и объемы, могут влиять на состояние здоровья, но не на интеллектуальные способности человека.

Благодаря исследованию, проведенному несколько лет назад, ученым удалось выяснить, каким болезням чаще всего подвержены высокие люди. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-генетик Александр Резник.

Исследование проводилось в 2018 году с участием около полумиллиона человек. Итоги показали, что для людей высокого роста характерно повышенное артериальное давление и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит выброс желудочного содержимого в пищевод.

Также у высокорослых пациентов зачастую диагностируют диафрагмальные грыжи и нарушение сердечного ритма. Кроме этого, они страдают от образования тромбов, васкулита и онкологии.

При этом, по словам генетика, подобную статистику для людей среднего роста предоставить достаточно сложно. Поскольку у таких пациентов в равной мере диагностируют все известные болезни.

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