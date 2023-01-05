«Будет весело»: покончившая с собой писательница Сьюзан Мичен ожила

Ожила покончившая с собой два года назад писательница Сьюзан Мичен

Фото: www.globallookpress.com / Jan Walter

Два года назад дочь знаменитой писательницы сообщила о смерти матери, однако та вышла на связь.

Покончившая с собой американская писательница романов Сьюзан Мичен неожиданно воскресла спустя два года. Осенью 2020 дочь творческой особы сообщила о смерти матери в ее социальных сетях, однако заявление стало перформансом, который затянулся на пару лет.

После «смерти» Мичен ее личный блог превратился в страничку памяти, где публиковались любовные романы. Сборник собрал много поклонников и просмотров. На том же аккаунте были опубликованы сообщения о сборах денег на похороны и издание ее последних работ.

Однако недавно Сьюзан Мичен вернулась к жизни и вышла на связь. В своей группе она написала странный пост, где достаточно расплывчато объяснила, что с ней произошло. Твердо стало ясно одно: писатель жива и здорова, пишет USA Today.

«Тогда мои родные поступили так, как считали наилучшим для меня, и я их не виню. Но вот я снова с вами и хочу вернуться к писательству. Будет весело!» — написано в сообщении.

Мичен добавила, что готова к тому, что от нее отвернутся люди после подобной выходки, но она готова отвечать на вопросы и продолжать творческий путь. Однако, пока остается загадкой, оценят ли читатели подобный авторский ход.

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