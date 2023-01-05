Россия и Белоруссия наращивают группировку войск и готовят учения
Россия и Белоруссия готовят военные учения
Фото: www.globallookpress.com / mod_russia
Планируется проведение совместного летно-тактического учения.
В Белоруссии объявили о наращивании региональной группировки сил вместе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
«В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания», — говорится в сообщении.
Известно о том, что планируется проведение совместного летно-тактического учения. С российской стороны в этих учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил (ВКС).
До этого президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Также они намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинская ракета комплекса С-300 утром упала на территории Белоруссии.