Россия и Белоруссия наращивают группировку войск и готовят учения

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Планируется проведение совместного летно-тактического учения.

В Белоруссии объявили о наращивании региональной группировки сил вместе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

«В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания», — говорится в сообщении.

Известно о том, что планируется проведение совместного летно-тактического учения. С российской стороны в этих учениях примет участие воинское формирование воздушно-космических сил (ВКС).

До этого президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Также они намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинская ракета комплекса С-300 утром упала на территории Белоруссии.