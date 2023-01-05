Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ в районе Сватово
По позициям ВСУ в районе Сватова был нанесен серьезный удар
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово.
Авиация России нанесла массированный удар по позициям украинских войск на Сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил журналистам командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск.
«На данном направлении идут активные бои, противник всячески пытается прорвать оборону. Сегодня авиация нанесла массированный удар», — сказал он.
По его словам, украинские военные используют как тактику артударов, так и пытаются зайти на подконтрольную России территорию малыми диверсионно-разведывательными группами.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы группировки «Отважные» подбили украинскую технику в ЛНР.