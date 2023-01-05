Сотрудники ФСБ пресекли диверсию на железной дороге под Челябинском

Под Челябинском сотрудники ФСБ взяли с поличным трех диверсантов

Фото: ИЦ НАК / ТАСС

Сейчас все виновники задержаны и арестованы на несколько месяцев.

Сотрудники ФСБ пресекли диверсию в Челябинской области. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Известно о том, что были задержаны диверсанты, которые планировали преступление на железной дороге.

«Трое мужчин пытались вывести из строя тяговую подстанцию на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли на месте преступления канистру с бензином, газовый баллон, горелку и другие предметы.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию. Мужчины арестованы на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в казахстанской Байконуре пресекли деятельность организованной преступной группировки. правоохранителям удалось задержать и пособников группировки в Кызылорде, Астане и Конаеве. Всего в рамках сложнейшей операции были пойманы 18 главарей группировки и активных членов преступного сообщества.