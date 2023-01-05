«Они оба взвыли»: принц Гарри назвал виновных в скандале с нацисткой формой

Принц Гарри обвинил старшего брата и его супругу Кейт Миддлтон в скандале с нацистской формой

Фото: www.globallookpress.com / State Funeral of Queen Elizabeth

Младший наследник английского короля появился в мундире офицера со свастикой ещё в 2005 году.

Принц Гарри поделился откровенными воспоминаниями о жизни королевской семьи в автобиографии. Один из эпизодов был связан с историей восьмилетней давности, когда наследник британского престола появился на неформальной вечеринке не в самом удачном костюме.

По воспоминаниям герцога Сассекского, он выбирал между двумя образами: формой пилота или же нацистского солдата. Однако на окончательное решение повлияло мнение принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, с которыми советовался Гарри.

Как пишет издание Page Six со ссылкой на автобиографию герцога Сассекского «Запасной», сначала пара одобрила образ со свастикой в телефонном разговоре, а после оценили его воочию.

«Они оба взвыли. Хуже, чем купальный костюм Уилли! Еще более нелепый! Но в этом, опять-таки, весь смысл», — вспоминает принц Гарри в своей книге.

После случившегося члену британской королевской семьи пришлось приносить извинения за свой внешний вид.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом эпизоде из автобиографии принца Гарри, когда на него напал старший брат и бросил на собачью миску.