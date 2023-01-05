Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитость проводит новогодние праздники без возлюбленного, а до свадьбы остаются считанные дни. Неужели Волочкова снова осталась у разбитого корыта?

Артистка балета Анастасия Волочкова решила обмануть фанатов и прифотошопила своего возлюбленного мужчину к снимку с отдыха. «Пранк» вышел из-под контроля, и общественность забеспокоилась об отношениях знаменитости. Пользователи сети всполошились: состоится ли долгожданная свадьба с кондитером.

Балерина решила рвануть на новогодние каникулы на Мальдивы. Волочкова не стесняясь сравнивает острова со своей дачей и, приезжая сюда, не отказывает себе в удовольствиях. Вот и в этот раз на курорте ее встретила толпа смуглых мужчин с роскошным букетом белых роз.

Внимательные поклонники сразу заметили неладное — на Мальдивы Волочкова отправилась одна. Неужели новому жениху звезды российского шоу-бизнеса не хватило денег на поездку, или же у пары случился разлад в преддверии свадьбы?

Сама балерина ситуацию не прокомментировала, но выложила неоднозначное фото, где она растянулась в шпагате около пальмы. Своего «Деда Мороза» — Дмитрия Волочкова вырезала со старой фотографии и приклеила на фон. Сайт dni.ru показал коллаж эпатажной танцовщицы.

Бывшая прима Большого театра недавно взбудоражила общественность новостью о скорой свадьбе, которая состоится уже в январе. После молниеносного романа Волочкова согласилась стать женой кондитера Дмитрия Дюрана, который занимается бизнесом по изготовлению угощений без сахара. Балерина подчеркивала, что мечтает на торжественной церемонии предстать перед гостями в костюме снегурочки, так как новый избранник вошел в ее жизнь в образе Деда Мороза.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова не решилась познакомить родную дочь с будущим мужем.