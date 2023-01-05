Галкин* вслед за Меладзе прокричал со сцены лозунг украинских националистов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В Сети появилось видео с концерта, на котором выступал артист.

Сбежавший из России Максим Галкин* произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае. Очевидцы пишут, что зал был заполнен на 85-90%, причем почти все — украинцы.

«Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? <…> Героям слава!» — сказал артист, и публика разразилась аплодисментами.

В его профиле в соцсетях сразу же начали писать негативные комментарии, после чего Галкин* закрыл подписчикам доступ.

«Совсем с ума сошел»;

«Позор, просто позор»;

«Ну это дно дна»;

«Максим забил последний гвоздь, так сказать… Надеюсь, в РФ больше ни ногой!» — написали подписчики из России.

По словам блогерши Дианы LIVE, Польша, Израиль и Германия не желают слышать «бандеровские лозунги», которые Галкин* произносит со сцены.

До этого Максим Галкин* на украинском языке оправдался за подписки на артистов из РФ. Оказалось, что у российского артиста скопилась немалая фанатская база на Украине. Фанаты написали, что им приятно видеть, как он использует чужой для себя язык.

Напомним, ранее стало известно, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства вместе с их детьми. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звездная пара ввела в заблуждение власти Израиля.

* — признан иноагентом в РФ.