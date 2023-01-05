Более 15 человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах

Фото, видео: Telegram / Про Город Чебоксары; 5-tv.ru

Среди потерпевших есть дети. На месте ЧП работают спасатели.

Крупный пожар произошел в жилой многоэтажке в Чебоксарах. Как удалось выяснить 5-tv.ru, среди пострадавших уже 17 человек. Предварительно, восемь из них несовершеннолетние. В социальных сетях появились первые кадры с места событий.

Известно, что мощное пламя охватило сразу три этажа многоквартирного дома. На месте ЧП работают спасатели. Всем, кто нуждался в помощи, медики ее экстренно оказали.

Пожар вспыхнул днем. Изначально площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске.