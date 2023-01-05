Кому положены бесплатные лекарства в новом году?
Адвокат Сулим: на бесплатные медикаменты претендуют в первую очередь инвалиды и ветераны ВОВ
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Медикаменты можно получить, обратившись в поликлинику по месту жительства.
Адвокат Ольга Сулим рассказала «Российской газете», кто может бесплатно получить лекарства. Как оказалось, в 2023 году в эту группу входят:
- участники и инвалиды ВОВ;
- родители и жены военнослужащих;
- жители и защитники блокадного Лениграда;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- ветераны боевых действий, имевших место в других государствах (к примеру, в Афганистане);
- герои СССР и РФ;
- дети до 3 лет независимо от дохода родителей (а в многодетных семьях — до 6 лет);
- лица, подвергшиеся негативному воздействию аварии на ЧАЭС или заработавшие лучевую болезнь из-за иных ядерных катастроф и испытаний;
- малочисленные народы Крайнего Севера.
«Кроме того, медикаменты положены больным сахарным диабетом, независимо от наличия инвалидности. Речь не только про инсулин или таблетки для снижения сахара, но даже про тест-полоски к глюкометрам, шприцы», — рассказала адвокат Ольга Сулим.
Также на медикаменты могут претендовать беременные женщины, но в разных регионах перечень лекарств отличается. В основном это препараты йода и железа, поливитамины для будущих мам, гормональные средства при угрозе выкидыша.
Пенсионеры не могут претендовать на бесплатное обеспечение, но им положена 50% скидка.
Чтобы получить лекарства, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Что делать, если нет лекарств или вам отказывают в них? Нужно проверить правильность оформления рецепта и уточнить наличие аналогов, если замена на них возможна.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экспорт лекарств из Европы в Россию вырос.