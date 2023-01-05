Снимают послойно: онколог раскрыл правду о предстоящей операции жены Байдена

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Первая леди Соединенных Штатов ложится под нож уже второй раз. Неужели медики бессильны?

Жена президента США Джилл Байден готовится перенести «операцию Мооса». Лечащий врач американского лидера обнаружил у первой леди над правым глазом новообразование, которое придется удалить. Врач-онколог Сергей Поликарпов рассказал 5-tv.ru, какие риски связаны с операцией, и могут ли начаться у 71-летней жены Байдена осложнения после хирургического вмешательства.

По словам врача, в «операции Мосса» нет ничего экстравагантного кроме названия. Оно представляет собой экономное иссечение опухоли кожи без широкого захода за края образования.

«Во время операции производится гистологическое исследование краев удаленного препарата под микроскопом по замороженным срезам. Если в краях иссечения образования опухоли нет, то на этом все и заканчивается, а если в каком-то месте выявляется опухолевый рост, кожный разрез просто расширяется», — рассказал эксперт о ходе операции.

Поликарпов признался, что такие «банальные» операции проводятся во всех клиниках мира уже десятки лет. По его словам, они не требуют наркоза и проводятся под местной анестезией. Кроме того, для образований на лице и возле — это единственный общепризнанный способ лечения.

«Это очень простая процедура, занимает она десятки минут и не требует госпитализации. Остается небольшая область хирургическая, закрывается она швом», — добавил онколог.

Сергей Поликарпов отметил, что в отсутствии четкого понимания причины недуга больного, сложно установить, к каким последствиям может привести отсутствие лечения. По его словам, на коже у пожилого человека спектр поражений может быть большой, однако «операцией Мосса» избавляются от многих недугов, в том числе, от родинок и наростов.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Байдена ложится под нож хирурга уже второй раз за время правления демократов.