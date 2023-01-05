Экс-полковник британской армии предрек начало противостояния РФ и НАТО в 2023 году

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Вероятность того, что Североатлантический альянс подключится к конфликту на Украине, весьма высока.

Бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что перед Североатлантическим альянсом стоит сразу две задачи, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

По мнению бывшего британского военного, НАТО может подключиться к российско-украинскому конфликту уже в 2023 году.

«Я встревожен теми, кто, похоже, думает, что вероятность того, что НАТО вмешается в ситуацию на Украине в 2023 году, почти равна нулю», — подчеркнул де Бреттон-Гордон.

Экс-полковник предположил, что для альянса важно выполнить сразу две задачи: снабжать Украину необходимым оружием для скорейшего завершения конфликта, а также продемонстрировать России границы «красных линий».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении еще одного эксперта, считающего, что Россия и США могут оказаться на грани прямого военного столкновения в 2023 году.