Без конфликтов не обойдется: таролог спрогнозировала мировую ситуацию в 2023 году

Таролог Абравитова: 2023 год будет сложным для всего мира

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Прошлый год был тяжелым для людей, поэтому им необходима передышка. Будет ли она в году наступившем?

Мировая ситуация в 2023 году в целом не изменится. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

«Мы должны быть готовы к тому, чтобы отражать негативные потоки энергии. По всему миру будут идти какие-то конфликты, демонстрации», — сказала собеседница.

Специалист добавила, что ожидать перемен в этой сфере не стоит, а прошлый и текущий года похожи в плане как негативных, так и позитивных эмоций. Что касается природных и техногенных катаклизмов, это все будет так же присутствовать в жизни людей. Однако есть и хорошие моменты.

Таролог, подчеркнула, что год является знаковым и переломным для тех, кто не успел найти свою судьбу или войти в союз, зачать и родить ребенка.

«Особенно для одиноких, которые вплотную подходят к знакомствам, зарождению брачных уз. Когда вокруг много негатива, люди стремятся уйти в свою семейную ячейку», — прокомментировала Абравитова.

К слову, по словам собеседницы, человечество выработало механизм борьбы с вирусами, поэтому люди уже не столкнутся с такой ситуацией, которая была в пандемию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким будет роковой месяц 2023 года.