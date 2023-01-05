Звезда «Дома-2» Виктория Романец сделала признание об абьюзе в новых отношениях

Фото: Instagram* / _viktoriya_romanets

После развода с бывшим-изменщиком знаменитость поделилась подробностями личной жизни.

Звезда «Дома-2» Виктория Романец сделала заявление об абьюзе в своих отношениях. В социальной сети блогерша написала, что пост манипулятора занимает она сама, а ее новый избранник не в силах тронуть даже насекомое.

Блогер уехала отдыхать с бойфрендом в Швейцарию. Личность возлюбленного девушка тщательно скрывает, однако подписчики предполагают, что это некий Диорыч — блондин Дарио из Европы. Поклонники рады, что на личном фронте звезды появился новый мужчина, но просят ее быть осторожнее после прошлых неудач.

«Да он муху даже не обидит, очень добрый. У нас я занимаю пост абьюзера», заверила она пользователей сети.

Романец поделилась подробностями личной жизни. Instagram* / _viktoriya_romanets

В июле 2022 года Романец развелась с бизнесменом Антоном Гусевым, которого поймала на измене. Блогер обнаружила тайную переписку в телефоне экс-супруга и порвала с ним. Расставание далось тяжело знаменитости, она долго не могла поверить в случившееся и переживала. Однако сейчас сердце участницы телестройки снова занято.

Ранее 5-tv.ru писал, что другая звезда «Дома-2» Ксения Бородина высказалась о новых девушках своих бывших мужчин.

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