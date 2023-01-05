Морозная реанимация: как завести автомобиль при сильных холодах

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Нужно следовать нескольким советам, чтобы понять, как завести машину на морозе быстро и правильно.

В преддверии сильных морозов надо быть готовым к тому, что автомобиль будет невозможно завести из-за аккумулятора. Как завести машину в мороз и при этом не попасть на очень дорогой ремонт разъясняет «Российская газета».

Как объяснил генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, старые аккумуляторы могут не держать заряд, их нужно подзаряжать. В таком случае машину можно завести, прикурив от другого автомобиля, но необходимо повысить количество оборотов.

«Нужно просто в машине-доноре нажать на педаль газа. Заводить машину с севшим аккумулятором сразу не стоит. Пусть батарея немного согреется и подзарядится», — отметил эксперт.

Также двигатель может не запускаться из-за моторного масла. Надо выбирать правильные заправки, особенно для дизельных автомобилей.

С толкача не заведутся машины с автоматическими коробками передач, вариаторами и прочими роботами. Тут можно либо протянуть ее на прицепе с механической коробкой передач. Кстати, в жилых зонах запрещено прогревать машину дольше пяти минут. Штраф в Москве и Санкт-Петербурге — три тысячи рублей.

Как завести машину в холод:

проверить, что антифриз и тосол соответствуют температуре;

аккумулятор заряжен;

машина позволяет запустить ее с помощью внешнего устройства;

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать надежный аккумулятор для легкового автомобиля.