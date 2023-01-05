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Киев не хочет переговоров с Москвой, потому что ему нравится получать деньги.

Киевский режим склонен к поставлению невыполнимых целей, таких как «возвращение» территорий Донбасса и Крыма. Такое мнение выразил директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине, глава программы безопасности, обороны и вооружений Кристиан Меллинг. Он назвал подобное желание Киева — нереалистичной задачей.

«Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей (для Украины — Прим. ред). В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в РФ и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным», — приводит его слова немецкое издание Zdf.

Как сообщили в URA.RU, жители Великобритании сильно раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского после его обращения в новогоднюю ночь. Там президент призвал Вооруженные силы Украины захватить Крым.

По мнению британского народа, это только усугубит ситуацию, а главе Незалежной просто хочется получить больше денег. В том числе некоторые из британцев отметили, что Зеленский любит быть в центре внимания и продолжение специальной военной операции России ему только на руку.

«Новоявленный миллиардер. Благодаря налогоплательщикам США, у Зеленского будет отличный 2023 год. Хотя насчет украинцев не уверен», — заявил один из протестующих.

Ранее 5-tv.ru публиковал новость о главном страхе Зеленского по мнению американского эксперта.