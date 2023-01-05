Названа истинная идея сколачивания США «антироссийского альянса» на Западе

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Вашингтон не хочет признавать собственное поражение и сделает все для того, чтобы окружить себя западными пешками.

Долгое время вокруг американской стороны строилась антироссийская атмосфера, которая перешла в западные страны. В чем причина этого и почему Штатам так важно чувствовать свое превосходство? Политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин прояснил ситуацию в беседе с изданием KP.RU. По его словам, существует две причины сплочения мировых групп против России.

«Главная — отсутствие субъектности у всех стран Запада, кроме США. Все-таки относительно недавно Франция и Германия играли определенную автономную роль в развитии своих отношений с Советским Союзом. Де Голль ездил в Москву, и не как посланец Вашингтона», — объяснил он.

Когда на месте федерального канцлера Германии сидел Вилли Брандт, то был подписан договор с СССР, который фактически закрыл германский вопрос и признал политические реальности в Восточной Европе, включая границы, считает эксперт. Он уверен, что до самого распада Советского союза западные государства сотрудничали в энергетической области и не обращали внимание на «увещевание и угрозы Вашингтона». Теперь наблюдается обратная ситуация.

«Внешнеполитической независимости у ведущих стран Западной Европы не было после окончания Второй мировой войны и формирования НАТО, но была некая автономия. Еще были воспоминания о том, что Франция — великая держава, Великобритания пыталась играть роль посредника между Москвой и Вашингтоном», — заявил политолог.

Второй причиной эксперт назвал намерение Штатов, утративших после ВОВ ощущение «восходящей державы», вести борьбу с брошенным вызовом и обезопасить себя от вероятных угроз. По мнению Тренина, Вашингтон перешел к оборонительной политике, хотя раньше вел наступательную. Теперь американская сторона не нуждается в независимых союзниках. Сейчас США собирается собрать все силы и любыми способами будет объединять Запад вокруг себя.

«Раньше они могли допустить некоторую вольность со стороны того же Брандта. Киссинджер говорил году в 70-м, что нужно остановить этого сумасшедшего Брандта, который так льнет к Москве. Были увещевания, но жесткого запрета, хотя ФРГ находилась всегда под серьезным американским контролем, не было, Брандту давали кое-какие вещи делать, хотя и со скрипом», — сообщил Тренин.

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