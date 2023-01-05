Названа истинная идея сколачивания США «антироссийского альянса» на Западе

Виктория Андреева 189

Политолог Тренин назвал антироссийский альянс попыткой США защитить свое первенство

Названа истинная идея сколачивания США «антироссийского альянса» на Западе

Фото: www.globallookpress.com / White House

Вашингтон не хочет признавать собственное поражение и сделает все для того, чтобы окружить себя западными пешками.

Долгое время вокруг американской стороны строилась антироссийская атмосфера, которая перешла в западные страны. В чем причина этого и почему Штатам так важно чувствовать свое превосходство? Политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин прояснил ситуацию в беседе с изданием KP.RU. По его словам, существует две причины сплочения мировых групп против России.

«Главная — отсутствие субъектности у всех стран Запада, кроме США. Все-таки относительно недавно Франция и Германия играли определенную автономную роль в развитии своих отношений с Советским Союзом. Де Голль ездил в Москву, и не как посланец Вашингтона», — объяснил он.

Когда на месте федерального канцлера Германии сидел Вилли Брандт, то был подписан договор с СССР, который фактически закрыл германский вопрос и признал политические реальности в Восточной Европе, включая границы, считает эксперт. Он уверен, что до самого распада Советского союза западные государства сотрудничали в энергетической области и не обращали внимание на «увещевание и угрозы Вашингтона». Теперь наблюдается обратная ситуация.

«Внешнеполитической независимости у ведущих стран Западной Европы не было после окончания Второй мировой войны и формирования НАТО, но была некая автономия. Еще были воспоминания о том, что Франция — великая держава, Великобритания пыталась играть роль посредника между Москвой и Вашингтоном», — заявил политолог.

Второй причиной эксперт назвал намерение Штатов, утративших после ВОВ ощущение «восходящей державы», вести борьбу с брошенным вызовом и обезопасить себя от вероятных угроз. По мнению Тренина, Вашингтон перешел к оборонительной политике, хотя раньше вел наступательную. Теперь американская сторона не нуждается в независимых союзниках. Сейчас США собирается собрать все силы и любыми способами будет объединять Запад вокруг себя.

«Раньше они могли допустить некоторую вольность со стороны того же Брандта. Киссинджер говорил году в 70-м, что нужно остановить этого сумасшедшего Брандта, который так льнет к Москве. Были увещевания, но жесткого запрета, хотя ФРГ находилась всегда под серьезным американским контролем, не было, Брандту давали кое-какие вещи делать, хотя и со скрипом», — сообщил Тренин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США больше российских дипломатов, чем американских в РФ.

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