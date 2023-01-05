ВСУ дважды за десять минут обстреляли Донецк из артиллерии НАТО

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За небольшой временной промежуток украинскими военными было выпущено 10 снарядов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за десять минут обстреляли Донецк из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«Шесть снарядов прилетело по Петровскому району, а спустя десять минут три боеприпаса упали и в Киевском и Куйбышевском районах города», — рассказали в ведомстве.

В представительстве ДНР добавили, что ВСУ обстреляли Петровский район из тяжелой артиллерии калибра 122 миллиметров.

Украинские военные уже применяли натовское оружие недавно при обстреле Макеевки в ДНР. Тогда за семь минут было выпущено 18 снарядов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек погибли после удара ВСУ по жилому кварталу в Васильевке.