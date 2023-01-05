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Мировое сообщество хочет покончить с кровопролитием, но предпочитает не «раскрывать все карты».

Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях не стали комментировать в ООН.

«Это очень правомочный вопрос. Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», — сказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик в рамках брифинга.

По словам Дюжаррика, организация сейчас сосредоточена на урегулировании конфликта. Перед этим Меркель говорила, что Минское соглашение 2014 года было попыткой дать время украинской стороне, чтобы стать сильнее. Политик признавалась, что тогда страны Североатлантического альянса не могли сделать для киевского режима столько же, сколько делают сейчас.

Позднее бывший французский лидер Франсуа Олланд подтверждал слова экс-канцлера Германии, отмечая что тогда геополитика была не в пользу Незалежной, а Запад нуждался в передышке, пишет EADaily.

Российский президент Владимир Путин назвал заявление Ангелы Меркель разочаровывающим и неожиданным. Глава РФ подметил, что всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как одно решение Путина моментально взломает оборону НАТО.