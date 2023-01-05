Переиграли: в США больше российских дипломатов, чем американских в РФ

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Преднамеренное ухудшение отношений с американской стороной не является выбором России, но страна намерена действовать по принципу «око за око». А что по этому поводу думают за океаном?

В Штатах находится больше российских дипломатов, нежели американских в России. Об этом в рамках брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, потребовав реализовать так называемый принцип взаимности.

«Мы рассчитываем на то же количество в Москве, что у русских в США. Это принцип взаимности, который мы рассчитываем воплощать по всему миру в наших дипломатических отношениях», — сказал Прайс.

Представитель американского ведомства добавил, что Штаты надеются увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий, подчеркнув, что Россия ввела ограничения по количеству персонала в диппредставительстве США, ограничив возможности миссии.

В начале декабря замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон может снизить уровень дипотношений с Москвой, выслав больше российских дипломатов. Преднамеренное ухудшение отношений с американской стороной не является выбором России, но страна намерена действовать по принципу «око за око».

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему любые попытки вытеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал.