Новые меры: Тайвань расширил ограничения по экспорту в Россию

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В начале июня производители из Тайваня говорили о приостановке отгрузок велосипедов российской стороне. Что включают в себя обновленные условия?

Новые ограничительные меры на экспорт отдельных категорий товаров в РФ и Белоруссию ввело Министерство экономики Тайваня (MOEA). Сообщение размещено на портале ведомства. В «черном списке» находятся вещества, которые связаны с ядерной энергетикой, а также химикаты и машиностроительная продукция. Отмечается, что эти технологии и товары могут использоваться в военных целях.

Помимо этого, новые ограничения включают в себя спецсредства, а именно, дубинки, наручники, ножные цепи и смирительные рубашки. Предписания тайваньского министерства уже заработали, поэтому поставщиков призвали к проведению проверок перед реализацией сделок с РФ и Белоруссией надлежащим образом.

В начале июня производители из Тайваня говорили о приостановке отгрузок велосипедов в РФ из-за ограничений. Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение об ее начале было принято в связи с усилившимися обстрелами гражданских со стороны украинских боевиков.

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