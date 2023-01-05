Ловушка: как Запад и Восток зависят от Турции

«Ъ»: Восток и Запад попали в зависимость от президента Турции Эрдогана

Фото: IMAGO / Turkish presidency / apaimages / ТАСС

Турцию могут ждать серьезные внешнеполитические изменения. В каком случае они наступят?

Турецкая сторона заняла своеобразную позицию после раскола мирового сообщества из-за украинского кризиса. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». В материале говорится, что лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана можно считать самым успешным политиком 2022 года. Анкара извлекает немало выгоды из сложившейся ситуации вокруг Незалежной, несмотря на заявления о приверженности скорейшему урегулированию конфликта на Украине.

Таким образом, по мере усиления ограничительных мер Турция наращивает торговлю с Россией. Также на пользу туркам пошло открытие газового хаба и посредничество в проведении зерновой сделки.

Наконец, Турция получила дополнительный рычаг воздействия на НАТО на фоне стремления Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу. По мнению журналистов, дальнейшую судьбу Анкары определят выборы 2023 года. Если Эрдоган проиграет их, Турцию ожидают серьезные внешнеполитические изменения.

Перед этим дипломатический источник сообщал о намерениях турецкого лидера предложить посредничество страны в процессе переговоров российскому президенту Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.

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