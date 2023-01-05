«И смех, и грех»: Рита Дакота показала результат неудачного увеличения губ

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Исполнительница не скрывает, что недовольна внешностью от природы и готова на радикальные процедуры. Но иногда что-то идет не по плану…

Певица Рита Дакота впервые пошла на увеличение губ филлером и получила результат, о котором не сразу решилась рассказать поклонникам. В социальных сетях она опубликовала кадры со своими новыми «варениками» и объяснила, как это произошло и что будет делать дальше. Как оказалось, объемом губ звезда всегда была довольна — они от природы пухлые и красивые. Но с возрастом в естественном контуре появилась асимметрия, и от нее очень хотелось избавиться.

Устав дорисовывать правильную форму губ косметическим карандашом, Дакота взялась за поиски мастера со специализацией на ее проблеме. И нашла, и записалась на прием. Но позже клиника отменила процедуру и предложила другого свободного косметолога. По мнению певицы, ошибкой было соглашаться на замену, стоило продолжать профессионала, но дело уже сделано. Селебрити разочарована, но не теряет чувства юмора и даже выкладывает в блоге смех подружек над ее новым лицом.

«И смех, и грех… Даже не знаю, с чего начать и стыдно… Сука, я Мардж Симпсон! Федя (бойфренд) меня убьет. Мия (дочь) меня троллит. Что делать, бабы? Выводить сразу или ждать, когда отек сойдет, и если будет так же, то выводить?» — советуется с фолловерами Рита.

Фото: Instagram* / ritadakota

Поклонницы рекомендуют артистке не спешить, так как в первые дни посттравматический отек — обычное дело. Возможно, по итогам восстановления губы приобретут естественный вид. Многие отмечают, что стремление Дакоты исправить каждую неровность на лице и теле граничит с одержимостью, и вот сигнал — пора остановиться. Но певица, недовольная своими исходным данными, не согласна. Пусть с губами вышел казус, все поправимо: филлер можно растворить другой инъекцией, а потом снова пробовать бороться с асимметрией.

«Я очень рада за всех, кто от природы красивый и раздает советы нам, от природы не таким красивым, как нам надо „ценить натуральность“ и „ничего в себе не менять“. Но вам повезло, а нам нет. Ваша красота — это данность, а наша — это труд и бабло», — комментирует претензии исполнительница.

Смиряться с асимметрией Рита не собирается. Она подумывает о перманентном макияже и других процедурах красоты, пока сходит отек. Как сказала артистка, она всегда будет менять в себе то, что не нравится, потому что считает это заботой о собственном теле — желание сделать его лучше. Исполнительница меняла форму носа, пробовала разные способы преображения и не намерена останавливаться на достигнутом результате.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации бывшего мужа Риты Дакоты Влада Соколовского.

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