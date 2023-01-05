Эксперт о выходе фрегата РФ с «Цирконами» в море: «Отрезвляющий НАТО поход»

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

Корабль «Адмирал Горшков», оснащенный вооружением, не имеющим аналогов ни в одной стране мира, приступил к боевой службе в водах Средиземноморья.

Российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный уникальным ракетным комплексом «Циркон» (Способен наносить точечные удары по целям на земле и воде, гиперзвуковые ракеты не отслеживаются системами ПВО и ПРО. — Прим. ред.), вышел на боевую службу в Средиземном море, его ждет поход через Атлантический и Индийский океаны. Этот поход военный эксперт Виктор Литовкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал отрезвляющим и показательным для иностранных военных в этом районе.

«Это усиление присутствия России в мировом океане и, в первую очередь, в Средиземном море. Где действует американский шестой флот, где есть наши базы в Сирии — и воздушная, и морская. Если образно говорить, там, где варится европейская политика военная. Потому что там кроме шестого флота американского присутствует еще „натовский“ флот, итальянский, греческий, турецкий, французский и так далее. Очень много кораблей», — рассуждает специалист.

По мнению Литовкина, демонстрация российского флага в восточном Средиземноморье крайне важна. Она дает понять «соседям», что они больше не командуют парадом, а РФ более чем готова в любой момент отстоять свои интересы. Не меньшее значение эксперт придает вооружению судна. Гиперзвуковой комплекс, прицеливающийся к иностранным кораблям и самолетам, удерживающий их на мушке — тоже демонстрация.

«Вы, ребята, не неуязвимы перед российским флотом. И подготовка к нападению на Россию, нападение на российскую военную базу в Сирии или давление на Сирию не останутся безнаказанными… Мы будем проводить не только демонстрацию нашего флага. Мы будем изучать частоты, на которых они работают, мы будем контролировать их самолеты, их разведчиков, беспилотники, в том числе. Мы будем решать целый комплекс военных и военно-политических задач», — отметил Литовкин.

Как подчеркнул военный эксперт, аналогов «Циркону» нет ни в одной стране мира. И продвижение ракетного комплекса на сильном судне по Средиземному морю здорово иллюстрирует сопернику железный бицепс. Этот «отрезвляющий показательный поход» объяснит Штатам и их партнерам, что Россия здесь, рядом, и с ней надо считаться.

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