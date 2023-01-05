Анна Седокова раскрыла тайны интимной жизни Павла Воли и Ляйсан Утяшевой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Все и так уже десять лет завидуют счастливой гимнастке — успешной артистке, маме и жене. По словам певицы, есть у ее мужа-комика секрет, способный утроить эту зависть.

Певица Анна Седокова обсудила интимную жизнь гимнастки Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли в эфире популярного YouTube-шоу. Рассказать она хотела о своих постельных делах, но вдруг переключилась на секс коллег по шоу-бизнесу. Чтобы не мучиться и не держать сразу две умные мысли в голове, артистка поделилась всеми. А потом уж и про своего супруга снова вспомнила.

Так вот, по словам Седоковой, ее избранник — баскетболист Янис Тимма может радовать ее без остановки часами, а то и днями. Но что эти дни в сравнении с успехами Воли на любовном фронте! Исполнительница, замечтавшись, сообщала обо всех слухах про Волю и удивлялась, что окружающие ничего подобного не знают.

«У супруга большие мячи. Мы занимаемся сексом не каждый день, ну, через день, но почему это так всех волнует? Закрылись как-то и занимались сексом два дня! Утяшеву это не удивит, ведь про Волю ходят большие слухи. Все из нашего поколения знают, кто такой Паша Воля! Вы не знаете, кто такой Воля? Вы еще ма-а-аленькие. Вы, наверное, шутите про молодых — у кого большой?» — с улыбкой интриговала Седокова.

У кого большой, а у кого поменьше — совершенно неважно, уверена артистка. Важнее эмоции, которые испытывают друг к другу партнеры. Иногда секс бывает отменным и при длительности в три минуты, иногда может продолжаться целый день.

Анна Седокова, певица, экс-солистка группы «ВИА Гра». Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

39-летняя знаменитость — женщина опытная. За плечами два брака и один большой роман (по ребенку от каждого из трех кавалеров), в дне сегодняшнем — брак с 30-летним спортсменом. Как признавалась звезда в интервью той же Утяшевой, спортсмен этот совершенно ненасытен в сексе. Иногда, жаловалась она, сил уже нет и хочется короткого акта и свободы, но не тут-то было.

Седокова, что очевидно, звезда откровенная. Она не только хвастается умопомрачительной половой жизнью, но и делится с фанатами личными переживаниями и проблемами. Не раз за последний год она поднимала тему кризиса в отношениях с Тиммой. Поклонники ждали расставания, но на этот раз любовь выдержала испытание. Или нет?

Ранее, писал 5-tv.ru, Анну Седокову уличили в намеренном саботаже и желании скорее развестись.