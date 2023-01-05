Младшая дочь Ксении Бородиной Теона отравилась на отдыхе в Тайланде

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Телеведущая сразу поняла, в каком ресторане ее семье подали несвежие суши. Она также пожаловалась на большие проблемы для туристов на курорте в этом году.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем ее младшей дочери Теоны. Звезда «Дома-2» проводит новогодние каникулы в Таиланде вместе с семьей и близкими подругами. Там-то и настиг девочку недуг — отравление. Знаменитая мама полагает, что несвежую еду ей с детьми подали в ресторане, который с первого взгляда показался сомнительным, но альтернативы на тот момент не было.

Бородина и ее большая компания поселились на роскошной вилле, где всем хватает места. Но и люкс по всем фронтам не уберег дочь селебрити от неприятностей. Из-за огромного наплыва туристов вне шикарного дома то и дело возникают трудности — с поиском пляжа, развлечений и хорошего ужина. В один из дней звезда не смогла попасть в нужный бич-клаб, пришлось довольствоваться еще не заполненным посетителями.

«Моя любовь отравилась. Скорее всего, сушами в этом дурацком месте „Дель Мар“. Я, когда зашла, сразу поняла, что это не наше место точно. Сервис никакой. Но наш пляж был закрыт на частное мероприятие. Пришлось там провести день», — поделилась Бородина.

Обслуживание, по словам ведущей было ужасным, ее мама за два часа так и не дождалась своего блюда. А у дочери вскоре после ужина поднялась температура. Мама вызвала на дом врача, и подозрения подтвердились. Селебрити очень понравилась доктор, которая не просто дала рекомендации и нужные лекарства, но и оставила личный номер телефона для связи.

Бородина отметила, что дети, конечно, могут заболеть где и когда угодно, и к этому она готова. Но кошмарные условия отдыха на переполненном острове заставляют ее злиться. И ничто при этом не помогает — очереди даже на бронирование, не говоря уже о желании спонтанно позагорать и искупаться. Теледиве все же удалось найти пляж с комфортными условиями пребывания, но на просьбы фанатов поделиться локацией по понятным причинам ответила резким отказом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пластические операции сделала Ксения Бородина со времен начала «Дома-2».