Пушилин сообщил о решении Путина наградить военных из Макеевки

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Об этом врио главы ДНР рассказал в ходе посещения раненых российских бойцов.

Российский лидер Владимир Путин решил наградить шестерых военных, спасавших своих боевых товарищей после ракетного удара из американской пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Макеевке.

«Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей. Насколько я понимаю, президентом уже принято решение о награждении шести человек, это по ком есть информация», — рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин военному корреспонденту Семену Пегову во время визита в больницу, где находятся пострадавшие при обстреле российские бойцы.

Врио главы ДНР отметил, что, по имеющимся у него данным, Минобороны России сейчас собирает всю нужную для представления на награждение информацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рогозин направил послу Франции ранивший его осколок.