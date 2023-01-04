Любил играть с мясорубкой: как детские комплексы повлияли на судьбу Зеленского
Журналисты «Фраза.юа» назвали детские комплексы Зеленского причиной его бед
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
Превращение артистичного мальчика в диктатора авторы популярного украинского подкаста объяснили психологией взросления президента Украины.
Вытеснение детских комплексов бурной общественной жизнью и творчеством — так охарактеризовали путь становления президента Украины Владимира Зеленского авторы подкаста «Фраза.юа». Основываясь на интервью, данным журналистам родителями и учителями лидера Незалежной, его определили как зависимого от отцовского мнения, но воспитанного женщинами человека, стремящегося продемонстрировать свою значимость миру.
Владимир Зеленский в детстве.
В беседе с представителями прессы мама и бабушка Зеленского рассказывали, что с малых лет ему нравилось быть в центре внимания. Поэтому в отличие от многих детей он с большим удовольствием пошел в садик, где тут же принялся руководить — собирал детей вокруг себя, придумывал для всех игры.
«Вернувшись из садика, больше всего любил играть… с мясорубкой — той еще, старой, советской», — вспоминала мама.
В школе история повторилась. Сам украинский лидер вспоминал это время как этап закладывания фундамента дальнейших успехов. Многие друзья, ставшие потом коллегами, жена Елена Кияшко — выпускники родной школы Зеленского. Учителя запомнили его способным учеником и очень артистичным парнем.
Владимир Зеленский во время выступления на сцене КВН.
Завуч по воспитательной работе говорила, что горевшему желанием петь Володе — так она его называла — советовали воздержаться, получалось не ахти. Но настойчивости не было предела. Упорные занятия дали свои плоды, мальчик, хоть и комплексовал из-за низкого голоса, доказал, что если чего-то хочет, непременно добьется.
Бабушка рассказывала, что бывали в жизни внука и неудачи, и они сильно ранили амбициозного ребенка. В школе Зеленский занимался бальными танцами, но когда партнерша во время его больничного нашла себе новую пару, настолько обиделся, что вовсе перестал посещать занятия. Авторы подкаста видят причину этой ранимости в требовательности отца Владимира.
Съемки комедии Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона».
«Отметку „4“ по математике — это у нас дома был траурный день. Не похороны. Похороны — это „3"», — вспоминал сам президент в интервью.
Папа Зеленского — доктор технических наук, профессор, математик — был разочарован гуманитарным уклоном интересов сына. Он был против увлечения юмором, хоть наследник и сделал в комедии завидную карьеру, начиная с КВН, заканчивая кино и популярными телешоу.
Владимир хотел заслужить признание отца, даже стал перворазрядником в толкании штанги, как папа, но потом бросил, побоялся, что не вырастет, говорила бабушка. Возможно, пишут авторы, низкий рост стал еще одним комплексом.
Владимир Зеленский на посту президента Украины.
Отец был очень занят на работе, растили Зеленского мама и бабушка. Но к каждой встрече с родителем мальчик был готов — со стопкой грамот и новыми успехами.
Так, полагают составители психологического портрета, низкорослый и негромкий ребенок пытался стать заметным, и это, вероятно, продолжается до сих пор, но уже в глобальных масштабах.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политолога Марата Баширова о трех путях президента Украины — эксперт спрогнозировал будущее Владимира Зеленского.
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