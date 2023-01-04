Любил играть с мясорубкой: как детские комплексы повлияли на судьбу Зеленского

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Превращение артистичного мальчика в диктатора авторы популярного украинского подкаста объяснили психологией взросления президента Украины.

Вытеснение детских комплексов бурной общественной жизнью и творчеством — так охарактеризовали путь становления президента Украины Владимира Зеленского авторы подкаста «Фраза.юа». Основываясь на интервью, данным журналистам родителями и учителями лидера Незалежной, его определили как зависимого от отцовского мнения, но воспитанного женщинами человека, стремящегося продемонстрировать свою значимость миру.

Владимир Зеленский в детстве. Instagram* / zelenskiy_official

В беседе с представителями прессы мама и бабушка Зеленского рассказывали, что с малых лет ему нравилось быть в центре внимания. Поэтому в отличие от многих детей он с большим удовольствием пошел в садик, где тут же принялся руководить — собирал детей вокруг себя, придумывал для всех игры.

«Вернувшись из садика, больше всего любил играть… с мясорубкой — той еще, старой, советской», — вспоминала мама.

В школе история повторилась. Сам украинский лидер вспоминал это время как этап закладывания фундамента дальнейших успехов. Многие друзья, ставшие потом коллегами, жена Елена Кияшко — выпускники родной школы Зеленского. Учителя запомнили его способным учеником и очень артистичным парнем.

Владимир Зеленский во время выступления на сцене КВН. YouTybe / Официальный канал КВН

Завуч по воспитательной работе говорила, что горевшему желанием петь Володе — так она его называла — советовали воздержаться, получалось не ахти. Но настойчивости не было предела. Упорные занятия дали свои плоды, мальчик, хоть и комплексовал из-за низкого голоса, доказал, что если чего-то хочет, непременно добьется.

Бабушка рассказывала, что бывали в жизни внука и неудачи, и они сильно ранили амбициозного ребенка. В школе Зеленский занимался бальными танцами, но когда партнерша во время его больничного нашла себе новую пару, настолько обиделся, что вовсе перестал посещать занятия. Авторы подкаста видят причину этой ранимости в требовательности отца Владимира.

Съемки комедии Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона». ITAR-TASS / ТАСС

«Отметку „4“ по математике — это у нас дома был траурный день. Не похороны. Похороны — это „3"», — вспоминал сам президент в интервью.

Папа Зеленского — доктор технических наук, профессор, математик — был разочарован гуманитарным уклоном интересов сына. Он был против увлечения юмором, хоть наследник и сделал в комедии завидную карьеру, начиная с КВН, заканчивая кино и популярными телешоу.

Владимир хотел заслужить признание отца, даже стал перворазрядником в толкании штанги, как папа, но потом бросил, побоялся, что не вырастет, говорила бабушка. Возможно, пишут авторы, низкий рост стал еще одним комплексом.

Владимир Зеленский на посту президента Украины. Instagram* / zelenskiy_official

Отец был очень занят на работе, растили Зеленского мама и бабушка. Но к каждой встрече с родителем мальчик был готов — со стопкой грамот и новыми успехами.

Так, полагают составители психологического портрета, низкорослый и негромкий ребенок пытался стать заметным, и это, вероятно, продолжается до сих пор, но уже в глобальных масштабах.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение политолога Марата Баширова о трех путях президента Украины — эксперт спрогнозировал будущее Владимира Зеленского.

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