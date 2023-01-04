Кушанашвили о скандале с Меладзе: публичный человек такое говорить не может

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Певец позволил себе вопиющую выходку на концерте, произнеся лозунг украинских националистов. Какое будущее его ждет теперь?

Все больше коллег певца Валерия Меладзе восстают против него после скандала на концерте в Дубае. Так, сегодня высказался и музыкальный критик Отар Кушанашвили в своем Telegram-канале.

По его мнению, Меладзе стоит подбирать более нейтральные реплики для выражения своих взглядов, а от бойкотов артисту никто не выиграет.

«Я обожаю Валеру Меладзе, а он обожает меня. Мы — одних мыслей по тьме вопросов, и он, и, смею надеяться, я — люди солнечной ориентации. Но должен ли был говорить публичный человек, столп эстрады то, что он сказал, там, где он это сказал, и то, как он это сделал? Нет, не должен был. Есть миллион иных способов сказать то же», — заявил Отар.

До этого в сети разошлось видео, где Валерий Меладзе предстал с микрофоном и бокалом в руках. Автор ролика попросил звезду со сцены передать привет его супруге Вере, а после произнес: «Слава Украине».

Меладзе поддержал фаната, продолжив фразу словами: «Героям Слава». Примечательно, что именно в этот момент певец предусмотрительно отвел микрофон от лица.

После этого Меладзе, который, по его словам, не пытается кому-то угодить, поспешно добавляет, что он «вне политики».

«Я мечтаю лишь о том, что бы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал артист в социальной сети.

Видео было снято во время выступления певца на корпоративном мероприятии в Дубае.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Соседов призвал бойкотировать Валерия Меладзе.