«Бабушка, в садике москаль»: экс-депутат Рады учит внука бить русскоязычных детей

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Украинская русофобка Ирина Фарион не видит в это ничего «такого».

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион рассказала о своем трехлетнем внуке, который избивает русскоязычных детей в детском саду. Фарион очень гордится ребенком, в чем призналась в эфире украинского телеканала.

«Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: «Бабушка, в садике москаль». А бабушка говорит, что москаля нужно «уничтожать», и Дмитрик «уничтожает» москаля. Он ему «ставит в челюсть правильное произношение», — подчеркнула экс-депутат Верховной рады.

Ее внуку Дмитрику (утверждала Фарион) приходится в детском саду «несладко» — он приходит домой нервным из-за того, что весь день «учит русскоговорящих детей украинскому языку при помощи своего маленького кулачка».

Украинская русофобка Ирина Фарион не первый раз отличается громким высказыванием о русскоязычных гражданах. В прошлом она назвала русскоязычных украинцев рабами и оккупантами и призвала их «паковать манатки». По ее мнению, на возвеличивающих русский язык украинцев необходимо воздействовать физически.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык.