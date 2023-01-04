В России сконструировали навигатор для слепых людей

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Приложение в телефоне поможет незрячим людям ориентироваться в пространстве.

Финансовый Университет при Правительстве РФ разработал навигатор для слепых. Об этом «Известиям» рассказал директор Бизнес-инкубатора Финансового Университета Антон Лосев. По его словам, навигатор представлен в виде приложения на смартфоне.

«В этом году можно отметить два стартапа. Один из них это навигатор для слепых, который позволяет людям с ограниченными возможностями по зрению и обычным людям ориентироваться в помещениях», — отметил Лосев.

Благодаря Роспатенту на эту разработку университет получил два патента. Один позволил быстро оцифровывать помещения, второй — непосредственно по ориентированию внутри помещения.

Кроме того, Антон Лосев отметил, как важно сейчас привлекать студентов в разработки новых технологий и продуктов, в саму предпринимательскую деятельность.

«И особенно важна поддержка Роспатента, потому что другие организации не оказывают такой меры поддержки. Нет ни одного патентного поверенного, который заявил бы о бесплатном предоставлении для студентов, предпринимателей услуги, которая на рынке стоит около 130 тысяч рублей», — подытожил Лосев.

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