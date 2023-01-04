Рзаев о сбежавших из РФ звездах: «Вижу, что один из них оттуда уйдет к богу»

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Экстрасенс также рассказал об окончании СВО и улучшении состояния экономики.

Прошло уже несколько дней нового, 2023 года. Что ждать от него и будет ли он лучше, чем прошлый? Известный экстрасенс, психолог, эксперт телевизионных проектов Зираддин Рзаев составил для KP.RU свой прогноз.

Эксперт затронул все темы жизни и особое внимание уделил звездам шоу-бизнеса. По его мнению, многие российские звезды, которые сбежали за границу, все-таки вернуться.

«В 2023 году сбежавшие за границу деятели культуры начнут возвращаться домой. Не все, но многие вернутся. Вижу, что один из них оттуда уйдет к Богу», — заявил Рзаев.

Также эксперт уверил, что в 2023 году родится много детей, которые окажутся талантливыми в сфере культуры и искусства.

В экономике будет стабильность, а самая востребованная сфера останется все та же — современные технологии.

«2023 год окажется более конкретным и ясным. Сейчас идет противостояние добра и зла. Россия борется со злом. В 2023 году возможно окончание СВО», — заключил Рзаев.

Ранеее 5-tv.ru рассказывал об астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака со 2 по 8 января.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.