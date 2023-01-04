«Должна быть великой»: Папа Римский Бенедикт XVI верил в пророчества о судьбе России

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Что говорили об истинном предназначении великой страны несколько десятилетий назад и что говорят сейчас?

Папа Римский на покое Бенедикт XVI верил в фатимские пророчества Божией матери, связанные с предназначением России. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Как пишет РИА Новости, старовер познакомился с понтификом во время учебы в Риме, когда тот был еще кардиналом. О судьбе России им удалось поговорить во время последней встречи в 2018 году. Тогда Папа Римский на покое и рассказал о своей вере в пророчества.

«Он стал говорить, что есть пророчество Божией матери о России, что Россия должна быть великой, Запад все больше и больше отходит от христианства, и Россия должна будет его удержать от спадания в нехристианство», — объяснил Леонид Севастьянов.

Также, по воспоминаниям главы Всемирного союза староверов, Бенедикт отмечал, что за 30 лет правительство России сделало огромный шаг от безбожия в сторону христианства, и новое поколение политиков исполнит это пророчество. По словам старовера, речь шла о пророчествах в португальском городе Фатима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бенедикт XVI возглавлял Апостольский престол в 2005–2013 годах. Его не стало 31 декабря 2022 года. Он умер в возрасте 95 лет в монастыре в Ватикане.