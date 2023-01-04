Организаторы похорон тайно продавали части тела умерших людей

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Мать и дочь брали деньги с родственников покойных за кремацию, а на самом деле сбывали тела учебным учреждениям.

Владелицу похоронного бюро и ее мать осудили за продажу частей тела умерших людей без согласия их родственников в американском штате Колорадо. Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что 46-летняя Меган Хесс и 69-летняя Ширли Кох с 2010 по 2018 год осквернили около 560 тел, продавая их части медицинским учебным учреждениям. В некоторых эпизодах они продавали трупы целиком. При этом в США разрешено жертвовать органы, но не продавать их.

По словам прокуроров, Хесс и Кох взимали с родственников умерших деньги за кремацию тел, однако на самом деле не проводили ее. Бывало, что они предлагали провести процедуру бесплатно в обмен на пожертвование частей тела покойных. В любом случае кремация не осуществлялась, а тела и их части, включая руки, ноги и головы, незаконно сбывались через поддельную донорскую фирму, принадлежащую той же Хесс.

Также мать и дочь уличили в подделке документов для продажи тел, зараженных ВИЧ и гепатитом. Расследование в отношении Хесс и Кох ФБР инициировало в 2018 году. Первую суд приговорил к 20 годам заключения, вторую — к 15.

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