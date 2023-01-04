«Подарки от Вселенной»: Гоша из «Универа» стал отцом во второй раз

Гоша из «Универа» стал отцом во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Актер Алексей Гаврилов в своем блоге подвел итоги 2022 года. Первое в списке — рождение сына.

Алексей Гаврилов стал отцом во второй раз, о чем рассказал в своем Instagram*. Прошедший год подарил им с супругой сына Рами, фотографией которого актер поделился с подписчиками.

«Рождение у нас удивительного и неповторимого, волшебно-смышленого, красивого и потрясающего сына — Рами», — написал Гаврилов, подводя итоги 2022 года.

Кроме того, в прошлом году актер вместе с семьей вернулся в «любимую Россию». С Мариной Мельниковой он в браке с 2015 года. У пары есть старший сын Соломон.

Фото; Instagram* / alexey_lemar

Актер широко известен публике по сериалу «Универ», где он сыграл хитрого и наглого студента Гошу.

Также он снимался в фильмах «Метро», «В спорте только девушки» и «Пятая Стража. Схватка». Некоторое время вел передачу на радио. В 2017 году актер стал генеральным директором журнала «Русский пионер».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились актеры сериала «Универ».

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