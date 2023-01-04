Это не шутки: как смена прически может повлиять на жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch

Хотите поэкспериментировать с прической — смело записывайтесь к специалисту, который поможет сделать это без вреда для волос.

Каждая девушка мечтает о длинной ухоженной шевелюре, но не всех природа наградила здоровыми волосами. Благодаря современным технологиям сегодня из своих волос можно сделать что угодно — для прекрасных дам придумали наращивание, ламинирование, окрашивание. О том, к какой процедуре лучше прибегнуть, пишет Сибкрай.ru.

Наращивание волос подойдет тем, кто мечтает о длинных локонах. Сейчас существует множество разных методов. Пряди будет невозможно отличить от настоящих, к тому же, они очень долго держатся. А менять цвет волос можно будет даже без окрашивания.

Если хотите сохранить первозданную красоту волос, попробуйте процедуру ламинирования. Она защитит ваши волосы от воздействия вредных факторов, сгладит их структуру и придаст здоровый блеск и шелковистость.

А биозавивка подойдет тем, кто мечтает о кучеряшках. Всего несколько часов, и ваш имидж кардинально изменится. При этом никакого вреда для волос!

Не бойтесь экспериментировать и радовать себя, когда появляется желание изменить что-то в своей внешности, особенно в прическе. Это заставит вашу жизнь заиграть новыми красками.

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