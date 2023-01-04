Сам себе бариста: как самостоятельно взбить молоко для капучино
Для капучино в домашних условиях лучше выбирать пастеризованное молоко
Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann
Чтобы приготовить вкусный напиток, нужно уметь правильно сделать идеальную пенку.
Иногда появляется острое желание выпить чашечку ароматного капучино, но кофейни еще закрыты или их нет рядом с домом. Для этого придется научиться взбивать идеальную пенку в домашних условиях. О способах правильно это сделать рассказывает Сибкрай.ru.
Капучинатор больше подходит профессионалам, но при желании можно быстро научиться им пользоваться. Вспенивать молоко нужно до тех пор, пока его объем не увеличится в два раза.
Для приготовления пенки с помощью блендера нужно влить молоко в небольшую емкость и установить на тихий огонь, параллельно с нагревом взбивать продукт.
Френч-пресс представляет собой высокую чашу из стекла, оснащенную поршнем, где происходит заваривание кофе. Нужно налить в эту чашу предварительно разогретое молоко и хорошо взбить поршнем.
Для кофемашины рекомендуется предварительно готовить кофейную базу, чтобы пена не сдулась от длительного ожидания.
Процесс приготовления:
- подготовить безкапельную подачу пара;
- налить в питчер молоко;
- погрузить в него парогенераторную трубку;
- подогреть молоко паром и начать взбивать.
Лучше брать пастеризованное молоко для капучино и ни в коем случае не пробовать порошковое.
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