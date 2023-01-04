Брухунова ответила на слухи о пустых залах на концертах Петросяна

Татьяна Брухунова не подтвердила слухи о якобы пустых залах на концертах Евгения Петросяна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Instagram* / bruhunova

Молодая супруга пожилого юмориста решила защитить его от «мракобесов из СМИ».

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на слухи о том, что 77-летний юморист якобы больше не собирает аншлаги на свои выступления.

В соцсети Брухунова опубликовала кадры с концерта Петросяна в Малом зале Кремлевского дворца, на которых виден полный зал зрителей и их горячие приветствия в адрес комика.

«Видео для мракобесов из СМИ! Угомонитесь уже! Ваши потуги оболгать артиста ущербны», — подписала публикацию супруга Перосяна.

Между тем народный артист РСФСР угодил в скандал с плагиатом. Пользователи сети заподозрили юмориста в «краже» шутки у своего коллеги Максима Галкина**.

После выступления Петросяна в одном из эфиров федерального телеканала зрители начали писать гневные комментарии о том, что шутки известного комика «безвкусные» и «безнравственные», а юмор — «убогий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Брухунова угодила в рейтинг самых «немодных» звезд 2022 года. Стилисты раскритиковали 33-летнюю жену Петросяна за неумение создать правильный образ. При этом известно, что Брухунова не стесняется давать советы о том, как выглядеть «модно».

** — признан Минюстом РФ иноагентом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.