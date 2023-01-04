В МИД предупредили о провале любых попыток вытеснить Россию с Ближнего Востока

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Выключение РФ из процесса решения ближневосточных кризисов будет представлять собой политический «нонсенс».

Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал. Такое заявление сделал заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический „нонсенс“ и обречены на провал», — сказал он в интервью РИА Новости.

Сафронков отметил, что США хотят «приватизировать» переговоры по арабо-израильскому конфликту, но попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий».

Недавно издание Foreign Policy вышло с материалом о том, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию и этим ослабляют позиции США на Ближнем Востоке. В публикации говорится, что Эр-Рияд и Тегеран часто занимают противоположные стороны, высказывают разные мнения относительно политических и военных конфликтов, но в этот раз согласились ради взаимной выгоды. Обеим странам взаимодействие с Москвой полезно, так как позволяет эффективнее сопротивляться давлению Запада и укреплять свое влияние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции заявили об утрате влияния Соединенными Штатами на Ближнем Востоке.