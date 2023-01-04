Лицо в синяках: звезда «Мстителей» Реннер показал себя после несчастного случая

Звезда «Мстителей» Реннер вышел на связь после несчастного случая и поблагодарил за поддержку

Фото: www.globallookpress.com / HFPA

Исполнитель роли Соколиного глаза находится в больнице. Он еще очень слаб, но нашел в себе силы поблагодарить всех неравнодушных за поддержку и любовь.

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вышел на связь с поклонниками после несчастного случая. Напомним, несколько дней назад иностранная пресса сообщила о том, что актер попал в больницу в критическом состоянии после уборки снега возле своего дома. Теперь же знаменитость, чтобы не волновать фанатов, опубликовал фото с больничной койки.

«Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас не слишком в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам», — написал Реннер в социальной сети.

Джереми Ли Реннер. Фото: Instagram* / jeremyrenner

На опубликованном фото на актере видна кислородная трубка. Он отметил, что еще очень слаб. Но нашел в себе силы поблагодарить за поддержку и теплые слова публику.

К слову, об инциденте стало известно 2 января. Актер после обильного снегопада собрался почистить дорожку к дому при помощи снегоуборочной машины. В какой-то момент она наехала ему на ногу. В результате знаменитый актер потерял много крови. Первую помощь ему оказал находившийся поблизости сосед — наложил жгут. Другие очевидцы несчастного случая рассказали, что звезда «Мстителей» травмировал не только ногу, но и другие части тела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-супруга Джереми Реннера обвиняла актера в угрозах убить ее.

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