Так себе шпионы: Асмус в компании дочери и возлюбленного встретила Новый год

Фото: Instagram* / asmuskristina

Актриса после развода держит свою личную жизнь за семью замками. Но особо внимательным поклонникам все же удалось понять, от кого у нее бабочки в животе.

Кристина Асмус, как и ее экс-муж Гарик Харламов, встретила Новый год в Дубае в компании возлюбленного Романа Евдокимова, дочери Анастасии, сестры Карины и племянницы Софии. Однако о молодом избраннике все же умолчала. Но от особо внимательных поклонников ничего утаить не удалось.

После развода с юмористом, Асмус о своей личной жизни не распространяется. Однако в конце прошлого года она была замечена в компании Евдокимова на одной из премьер фильма. Актриса тогда выглядела радостной и беззаботной. Слухи об их романе подтвердились после того, как знаменитость рассказала публике, как она провела праздник.

Асмус показала апартаменты, в которых она с близкими остановилась, и веселую вечеринку с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вскоре и Евдокимов показал публике, где он. Те же самые апартаменты, что и на снимках Асмус: серый диван, панорамное остекление, картины, цветы в горшках и клочки упаковочной бумаги. На лбу Евдокимова красовалась аппликация, которая очень похожа на ту, что была замечена на лице у племянницы Асмус. Кроме того, внимательные фанаты в отражении в окне увидели силуэт актрисы. Именно она сфотографировала возлюбленного на телефон.

«Будто бы и совсем непонятно, что вы там с Асмус», — написали Евдокимову фолловеры.

В окне фанаты увидели силуэт Асмус. Фото: Instagram* / evdokimov

Евдокимов же не стал ничего отвечать публике. Как долго пара еще будет скрывать теплые и нежные чувства, неизвестно. Однако поездка влюбленных в Дубай оказалась на руку Харламову. Актер, живущий и после развода вместе с Асмус в одном доме, в момент отсутствия знаменитости привел коллегу Катерину Ковальчук. Вместе с ней и своей мамой он отмечал Новый год.

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