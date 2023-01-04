Красные сосуды на белках глаз: причины появления и методы лечения

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Очень часто покраснение глаз называют «лопанием» сосудов, хотя это далеко не так.

Если прыщ на лице многие женщины тщательно стараются замазать тональным кремом, то хоть как-то скрыть в быстрые сроки красные глаза практически невозможно. Да и многие убеждены, что в этот момент лопнули не сосуды, а капилляры. Хотя это далеко не так. Почему глаза все-таки краснеют и как их вылечить?

Причины покраснения глаз

К наиболее частым причинам покраснения глаз относят: глазные болезни, к примеру, конъюнктивит, блефарит или кератит, аллергию на сигаретный дым или пыльцу растений, инфекции. Кроме того, инородное тело, переохлаждение человека, травма роговицы и даже плохая свертываемость крови могут стать причиной покраснения глаз.

Методы лечения

Сосудосуживающие лекарства могут стать отличным способ лечения покраснения глаз. Однако стоит помнить, чаще всего такие капли вызывают привыкание, в последствие возможно и истончение сосудов, пишет Сибкрай.ru.

Холодные компрессы также будут эффективны. Их следует прикладывать к закрытым глазам, обмотав полотенцем. Кроме того, компрессы из чая или лекарственных трав избавят от красноты в глазах.

Также следует обратить внимание на рацион питания. Больше есть фрукты и овощи. А в дополнение к ним пить витаминные комплексы для глаз. Но прежде все же стоит проконсультироваться с офтальмологом.

Воспаленные глаза всегда следует защищать от прямых ультрафиолетовых лучей. Поэтому если за окном светит солнечная погода, не забывайте солнечные очки. Тоже и при просмотре телевизора или работе за компьютером. Используйте очки со специальным покрытием.

Порой женщины после тяжелого рабочего дня забывают или не хотят снимать макияж с лица. А это также важно. Кожа на лице, как и тело, ночью должны отдыхать. При этом если в глаз попала соринка, сначала вымойте руки, а потом уже пытайтесь извлечь инородный предмет.

Работа за компьютером заметно снижает остроту зрения и воспаляет глаза. Поэтому каждый час в течение пяти минут глазам необходимо отдыхать. Отвлекитесь от компьютера, посмотрите на окружающих, встаньте, походите.

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